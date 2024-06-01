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ココマイスター　ロッソピエトラ・ラウンド小銭入れ
商品番号 A70302188820
商品名

ココマイスター　ロッソピエトラ・ラウンド小銭入れ
ブランド名 ココマイスター
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ココマイスター　ロッソピエトラ・ラウンド小銭入れカラー:ダークネイビー新品購入後、1ヶ月ほど利用した後に暗所にて保管しておりました。中古品ということをご理解いただいて、ご検討ください。定価:25,500円外寸　縦7.5cm×横11.5cm×厚さ2.2cm内寸　開いたときのマチ10cm機能　コインポケット×1　カードポケット×2　マチ付きフリーポケット×2外装素材　ピエトラレザー内装素材　マットーネ、ヌメ革重量　83g
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