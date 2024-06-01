ココマイスター　ロッソピエトラ・ラウンド小銭入れ

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商品詳細
ココマイスター ロッソピエトラ・ラウンド小銭入れカラー:ダークネイビー新品購入後、1ヶ月ほど利用した後に暗所にて保管しておりました。中古品ということをご理解いただいて、ご検討ください。定価:25,500円外寸 縦7.5cm×横11.5cm×厚さ2.2cm内寸 開いたときのマチ10cm機能 コインポケット×1 カードポケット×2 マチ付きフリーポケット×2外装素材 ピエトラレザー内装素材 マットーネ、ヌメ革重量 83g
http://narcologia.ru/goods/interconnect6470.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle741366.html
http://narcologia.ru/goods/capitation676308.html
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ロッソピエトララウンド小銭入れ | ココマイスターの小銭入れ
ロッソピエトラ ラウンド小銭入れ | ココマイスター公式サイト
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