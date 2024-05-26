ポールスミス　ラビット　長財布

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財布形···長財布素材···本革ポールスミスの長財布、ネイビーです。使用感がありますが、まだお使いいただけると思います。箱を取っておいたのでこちらに入れて発送します。2年程前に高島屋で在庫4点を見比べて一番バランスのよいうさぎを選びました。中古品にご理解いただき自己紹介をご覧になってご購入ください。