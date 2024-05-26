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ポールスミス　ラビット　長財布
商品番号 U70262692567
商品名

ポールスミス　ラビット　長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···長財布素材···本革ポールスミスの長財布、ネイビーです。使用感がありますが、まだお使いいただけると思います。箱を取っておいたのでこちらに入れて発送します。2年程前に高島屋で在庫4点を見比べて一番バランスのよいうさぎを選びました。中古品にご理解いただき自己紹介をご覧になってご購入ください。
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