ヴィヴィアンウエストウッド　ネックレス

ヴィヴィアンウエストウッド ロングオーブネックレス【商品概要】カラー：シルバー とでも綺麗です。サイズ：チャーム：横約6.5cm×縦5.0cm チェーンの長さ：約66cm あくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:なし画像に載っているヴィヴィアン専用箱、巾着袋、英文字ケアカード プラス1800で付け可能です。是非コメントくださいませ＾＾カラー···シルバー 材質···真鍮



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