【SLAYER/Avi Silver】シルバーリング　21号

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2009年にセミオーダーによりストーンを赤色のキュービックジルコニアで作ったSLAYERのフレイヤリングです。近年では使用する事もなく大切に保管していた為、比較的綺麗な状態だと言えると思います。元のお値段はセミオーダーの代金を合わせて¥25,000程度かと思います。とても素敵なデザインで作りもシッカリしている商品なので、お好みでサイズさえ合えば是非ご検討の程よろしくお願い致します。らくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。材質···シルバーシルバー925サイズ…21号カラー···シルバー装飾···ジルコニアキュービックジルコニア(レッド)