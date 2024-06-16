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NEW ERA 59FIFTY デトロイトタイガース 7 3/8
商品番号 U96035286377
商品名

NEW ERA 59FIFTY デトロイトタイガース 7 3/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ定番の59FIFTYキャップです。2019年に購入し1回着用後、自宅保管しておりました。モデル：デトロイトタイガースサイズ：73/8色:ネイビー紺ご不明点等あれば、コメントにてお願いいたします。他にも多数の品物を出品しております。良ければ以下よりどうぞ。#虎きち_ファッション小物コレクション整理中
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