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ポロラルフローレン　グレイスーツ【イタリア製】
商品番号 W59047069766
商品名

ポロラルフローレン　グレイスーツ【イタリア製】
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 9,245 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリティッシュアメリカントラディショナルのポロラルフローレンのスーツを出品します。品のあるお洒落なグレイスーツで、イタリア製ならではのとてもしなやかで着心地のよいスーツです。ホワイトシャツ・ブルーシャツにネイビーやブラックのネクタイをあわせて、オーセンティックに爽やかに着こなしていただくことができます。また、ジャケットにデニムを合わせても、とてもお洒落に着こなせます。百貨店のラルフローレン正規店で購入したもので、着用回数の少ないスーツです。定価　１２３，９００円アイテム：ＰＯＬＯラルフローレン（イタリア製）モデル：ＰＯＬＯⅡ素材：ウール１００%（春夏用）カラー：グレイサイズ：３７Ｒ◇ジャケット肩幅４４cm袖丈５８cm着丈７１cmディテール：３ボタン段返り　シングルベンツ内側に英語４文字のネーム入り◇パンツ英国調のツータック・トラウザーウエスト８２cm股下７４cm（ダブル幅４センチ）裾幅２２cm（参考）１７３ｃｍ・７１ｋｇ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis170244.html
http://narcologia.ru/goods/enquire284389.html
http://narcologia.ru/goods/diamond767758.html
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