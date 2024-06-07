ポロラルフローレン　グレイスーツ【イタリア製】

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商品詳細
ブリティッシュアメリカントラディショナルのポロラルフローレンのスーツを出品します。品のあるお洒落なグレイスーツで、イタリア製ならではのとてもしなやかで着心地のよいスーツです。ホワイトシャツ・ブルーシャツにネイビーやブラックのネクタイをあわせて、オーセンティックに爽やかに着こなしていただくことができます。また、ジャケットにデニムを合わせても、とてもお洒落に着こなせます。百貨店のラルフローレン正規店で購入したもので、着用回数の少ないスーツです。定価 １２３，９００円アイテム：ＰＯＬＯラルフローレン（イタリア製）モデル：ＰＯＬＯⅡ素材：ウール１００%（春夏用）カラー：グレイサイズ：３７Ｒ◇ジャケット肩幅４４cm袖丈５８cm着丈７１cmディテール：３ボタン段返り シングルベンツ内側に英語４文字のネーム入り◇パンツ英国調のツータック・トラウザーウエスト８２cm股下７４cm（ダブル幅４センチ）裾幅２２cm（参考）１７３ｃｍ・７１ｋｇ
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