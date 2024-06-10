ルーデンス　シルバーアクセサリー

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商品詳細
一度試着したのみですので、未使用に近いとさせていただいております。コジマプロダクションのシンボルキャラクター「ルーデンス」のオリジナルシルバーアクセサリー素材：シルバー商品スペック発売元：株式会社グッドスマイルカンパニー検デスストランディングメタルギアソリッドDeathStranding小島秀夫
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ルーデンスシルバーアクセサリー
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