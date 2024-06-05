極美品✨【TOMORROWLAND】Lessona スーツ セットアップ 黒 M

#やまとのブラックフォーマルスーツ★商品説明★こちらの商品はTOMORROWLAND(トゥモローランド)のメンズビジネススーツセットアップです。イタリア製高級生地ブランドであるLessona(レッソーナ)WOVENINIFSSONAのSUPER100'Sの生地を使用しております。シングルジャケット テーラードジャケットフロント3ボタン 袖4ボタン ウールマーク2ピース スラックス ツータックスラックスパンツ ビジネス フォーマル 冠婚葬祭成人式 入学式 結婚式 卒業式 お受験入園式 卒園式 高級 レア 希少 黒タグサイドベント ヴィンテージ vintage極美品背抜き SS3B無地日本製madeinJAPAN★カラー★ ブラック 黒 black★サイズ★ ジャケット 46(M相当) 肩幅 46 身幅 52 袖丈 62 着丈 76 スラックス 46(M相当) ウエスト幅 37 ヒップ幅 49 股上 34 股下 72 総丈 102 裾幅 21 ※平置き個人寸法という事をご了承下さい。★素材★ 表地(ウール100%) 裏地(キュプラ100%)★状態★ 目立った傷、汚れ等はございませんが、あく まで中古品に理解のある方のご購入よろしく お願いします。 ※ペット、喫煙者無しです。 即日発送を心掛けております。 ⭐︎フォロー割引 ・フォローして下さった方にはフォロー割引 をさせて頂いております。 コメント欄にてお声掛け下さい。 ※ご購入後の割引は出来ませんのでご購入前 にコメント下さい。 5000円以下→200円off 5000円以上→300円off 10000円以上→500円off 即購入OKです！ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。 #910509



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