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90ｓヒップホップ レア！新品オールドスクールパブリックエネミー OG 送料無料
商品番号 P48155091822
商品名

90ｓヒップホップ レア！新品オールドスクールパブリックエネミー OG 送料無料
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料無料●●サイズ：71/2　(59.6)新品未使用　PUBLICENEMYフィテッドレア!レア！アンダーアンダーヴァイザー　プリントバブリック・エナミー（PublicEnemy、PEとしても知られる）は、ニューヨークのロングアイランド出身のヒップヒップ・グループである。政府やマスメデイアなど、既成の権威からの自立を訴える歌詞や、アメリカの（特にアフリカ系アメリカ人社会に関わる）社会・政治問題に対する積極的な活動で知られている。80、90年代のヒップホップシーンにおいて、頂点に君臨し続けたバブリック・エナミーが、横に赤文字　ＦＩＧＨＴ　ＴＨＥ　ＰＯＷＥＲ●交換・値引き・等は一切受け付けておりません。海外セレクトショップ等にての購入商品です。値下げのコメントはお断りです。値下げのコメントの方はブロックされます。金曜日午後、土曜、日曜、休公日は発送しておりません。＊コメント返信が遅くなる場合がございます値引きのコメントにかんしてこちらの商品は送料や販売手数料を含めて今現在の金額になります。この以上値下げは厳しいです。ご理解の方宜しくお願いします。#Yeezy#NIKE#SUPREME#PUBLICENEMY#OLDSCHOOL#BBOY#FITTED#NEWERA#SUPREME#DUNK#AF1#neweracollector#capcollector#fittedcollector#capaddict#teamfitted#fittednation#fitted#fittedcap#fittedking#commitedtothefitted#casquette#sneakerhead#sneakerheads#solecollector#soleonfire#nicekicks#igsneakercommunity#sneakerfreak#sneakerporn#shoeporn#nike#sneakerholics#sneakerfiend#shoegasm##FOTD#FITTEDOFTHEDAY#FITTED#FITTEDOFTHEDAY
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