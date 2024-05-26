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クロムハーツ レイズドドッグタグ フローラルクロス
商品番号 Q45729383980
商品名

クロムハーツ レイズドドッグタグ フローラルクロス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーこちらのサイトで今年の6月に購入致しました。週1回程度の使用頻度です。ドッグタグ、レシートボールチェーン(45cmにカット)の3点です。購入時から中古品でしたので、新品の状態は分かりませんが、写真で見て頂けると分かる様に傷は普通にございます。使用感も含めて中古品である事への理解がある方の購入を宜しくお願い致します。
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