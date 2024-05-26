PS4 ProジェットブラックCUH-7100BB01 【SSD1TB換装済】

ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStation4Proジェット・ブラック1TBCUH-7100BB01ブランド：ソニーPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみHDD容量：1000GB色：ブラック系重量(kg)：3.2kg幅(mm)：295.0mm奥行き(mm)：327.0mm高さ(mm)：55.0mm２年程使用しておりました。最近まで使用してましたが、特に不具合なく遊べていました。HDDは取り外し、1TBのSSDに換装しています。通常のHDDより起動時間、ロード時間など読み込み時間が高速化されています。取り外したHDDは、SanDiskの箱に入れて送付致します。換装済みのSSDはSanDisk(サンディスク)SanDiskSSDUltra3Dシリーズ1.0TB現在、8480円でYahooショッピングなどで販売されています。コントローラーは2022年7月に新品で購入しております。動作異常はありません。外箱付いてます。FPSゲームにオススメの背面ボタンアタッチメントお付け致します。初期化済システムソフトウェアは初期化する前に最新アップデートしました。アルコール消毒済。中古であることをご理解頂ける方のみご購入お願い致します。本体天面に擦れたような痕があります。モノラルヘッドセットはございません。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4



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