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2PM ジュノ SAY YES〜フレンドシップ〜 DVD vol.1~5
商品番号 D75193655218
商品名

2PM ジュノ SAY YES〜フレンドシップ〜 DVD vol.1~5
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 16,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2PMジュノDVDSAYYES〜フレンドシップ〜vol.1〜vol.5＊バラ売りはいたしません＊vol.3〜vol.5の3枚は未開封購入後、暗所にて保管しておりましたが、出品するにあたって見たところ、vol.4は未開封ですがほかのものより色が薄いです。（写真2枚目参照）当初からなのか色褪せしてしまったのかはわかりませんがあらかじめご了承ください。発送にあたって段ボールは再利用品を使用いたします。長期自宅保管品ですので、気になる方は購入をご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。2PMジュノjunhoDVDSAYYES
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