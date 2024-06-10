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商品詳細
PsychoDream(サイコドリーム)・スーパーファミコン用ソフト・箱、説明書付き・動作確認済み※外箱に細かい擦れと汚れ、内箱のプラスチックトレイに変色と潰れ跡と割れがあります。説明書裏表紙に折れと複数ページに染み汚れがあります。書き込みや破れはございません。バックアップ電池がある場合は確認はしていません。(電池保証なし)動作確認済みです。あくまで中古であることを予めご理解・ご了承の上、ご購入お願い致します。プロフィールも合わせて、ご覧下さい。#PsychoDream#サイコドリーム#SFC#SUPERFAMICOM#スーパーファミコン#レトロゲーム#ActionGame#アクションゲーム#Action#アクション#TelenetJapan#日本テレネット【検索用】TelenetJapan日本テレネットSUPERFAMICOMActionGameアクションゲームアクションレトロゲーム#シノノメ_SFC#シノノメ_レトロゲーム#シノノメ_GAMES
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SFC Psycho Dream(サイコドリーム) / 箱・説明書付き ...
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