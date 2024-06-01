Blood+ 全13巻/Blood-C 全6巻 DVD レンタル

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商品詳細
※この商品はレンタルアップ品になります。※視聴確認済ですが、全ての機器で視聴を保証するものではございません。※レンタルシールがついています。※ディスクとジャケットのみの発送になります。※特性上視聴に問題ない程度のキズ、ジャケットのヤケ、破れなど有る場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入下さい。#DVD#全巻
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