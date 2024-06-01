02〇スライム倒して300年1-14 　NA0418-9

こちらは、スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました1-14巻/小説版です。5.7.9.12.14巻はCD付き特装版です。中古品です。概ね良好な状態ですが、ヤケ、素人保管による多少の傷み、スレ等が見受けられます。ページに折れ、破れ等のダメージは見受けられませんでした。特典物、ハガキ等は中古の為保証はございません。画像にあるものが全てとなります。バラ売り、値下げは行っておりませんので予めご了承下さい。コメント無しで即購入OKです。#froman



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