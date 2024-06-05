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C-C-B　愛の力コブ-Plus　アルバム　プラス盤　CD　CCB
商品番号 Q47225197374
商品名

C-C-B　愛の力コブ-Plus　アルバム　プラス盤　CD　CCB
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★期間限定価格★★★お値下げいたしました現在の価格は、10月31日迄とさせていただきます。11月1日より、初回出品価格6,999円へ戻させていただきます。※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆◎全11曲、再生確認しました。◎BonusTrackが３曲ございます♪曲目は、画像にてご確認くださいませ。・帯あり　　　　キレイな状態です。・盤面　　　　　小キズ、スレあります。・ブックレット　キレイな状態です。・ケース　よく見ると部分的にスレがありますが、　　　　　ツヤがありとてもキレイな状態です。美品だと思いますが、新品をお求めの方や神経質な方は、ご購入をお控えくださいませ。※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆大切にしてくださる方のお手に渡ると嬉しく思います♪中古品である事にご理解いただける方のご購入をお待ちしています。(*^^*)※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆※。.:*:・'°☆渡辺英樹さん・田口智治さん・米川英之さん・笠浩二さん・関口誠人さん・C-C-B関連のお品は、他にもございます☆　　　↓#SAKURA☆CCB
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