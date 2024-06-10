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旧家蔵出　古美術　絵　本物保証　名家　村田香谷 山水　肉筆保証　掛け軸　箱入り
商品番号 B76136170178
商品名

旧家蔵出　古美術　絵　本物保証　名家　村田香谷 山水　肉筆保証　掛け軸　箱入り
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。値下げは不可です。本物保証　ご安心ください。サイズ　長さ　約173cm幅　約40cm古い物ですのでキズ、スレ、汚れ、変色、削れなどがあります。譲り受けたままの状態で出品していますので、商品説明に記載してある内容や画像で確認をしていただき、ご理解・ご納得をいただいた方のみ、よろしくお願い致します。アンティーク　骨董品書道・習字用品···書道セット書の形式···掛け軸・掛軸
http://narcologia.ru/goods/scissoring60196.html
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