旧家蔵出　古美術　絵　本物保証　名家　村田香谷 山水　肉筆保証　掛け軸　箱入り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。値下げは不可です。本物保証 ご安心ください。サイズ 長さ 約173cm幅 約40cm古い物ですのでキズ、スレ、汚れ、変色、削れなどがあります。譲り受けたままの状態で出品していますので、商品説明に記載してある内容や画像で確認をしていただき、ご理解・ご納得をいただいた方のみ、よろしくお願い致します。アンティーク 骨董品書道・習字用品···書道セット書の形式···掛け軸・掛軸
http://narcologia.ru/goods/scissoring60196.html
http://narcologia.ru/goods/cotton513561.html
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