希少　任天堂 Nintendo ゲームウォッチ マリオブロス マルチスクリーン

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商品詳細
【稀少・デッドストック未使用品】【商品状態】長期保管による未使用品です。年代物の為、未使用品はかなり稀少価値の高い物かと思います。任天堂GAME\u0026WATCHMULTISCREENMARIOBROSニンテンドーゲームウォッチマリオブロスマリオブラザーズマルチスクリーン状態は写真の通りです。説明書等もついてます気になる点ありましたらコメント頂ければ写真追加します電池抜いてある為、動作確認しておりません。ご了承下さいませ
http://narcologia.ru/goods/recycling114614.html
http://narcologia.ru/goods/marshal182680.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly845284.html
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