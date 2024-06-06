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商品詳細
種類...茶道具秋にピッタリのお棗ですかなり古いもので、4枚目の写真のように、かつて割れた修理をしているようにも見えます。使用するのには問題ないです。ご理解いただける方へ〜#茶道#抹茶#なつめ#棗#秋#紅葉
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