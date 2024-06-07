【説明欄必読】ゴースト トリック 運命更新セット PS4

イーカプコンで販売された、「ゴーストトリック 運命更新セット」PS4版です。トリツキBOXは、ゲーム本編は未開封です。オリジナル謎解きキットは開封しましたが、遊んでいません。キットの中身が固定されていないため、画像のようにゲームブックの端に折れ目がございました。現状目に見える傷はこれだけですが、箱の中身を固定する術がないため、郵送中に他のシートなどにもこのような傷ができる可能性がございます。あらかじめご了承いただいた上でのご検討を、よろしくお願いします。オリジナルサウンドトラックは開封し、一度視聴しております。プレイングカードは未開封です。一度人の手に渡ったものですので、神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願いします。#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation4#PlayStation_4#PS4



【PS4】ゴースト トリック 運命更新セット(通常版)



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