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【説明欄必読】ゴースト トリック 運命更新セット PS4
商品番号 A56491294964
商品名

【説明欄必読】ゴースト トリック 運命更新セット PS4
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,349 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーカプコンで販売された、「ゴーストトリック　運命更新セット」PS4版です。トリツキBOXは、ゲーム本編は未開封です。オリジナル謎解きキットは開封しましたが、遊んでいません。キットの中身が固定されていないため、画像のようにゲームブックの端に折れ目がございました。現状目に見える傷はこれだけですが、箱の中身を固定する術がないため、郵送中に他のシートなどにもこのような傷ができる可能性がございます。あらかじめご了承いただいた上でのご検討を、よろしくお願いします。オリジナルサウンドトラックは開封し、一度視聴しております。プレイングカードは未開封です。一度人の手に渡ったものですので、神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願いします。#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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