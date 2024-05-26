BE:FIRST BMSG HELLO my besty タオル ファンミ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます☺︎BE:FIRSTHellomybestyファンミタオルになります一度だけ使用し、洗濯後暗所にて保管しておりました。即購入可値下げ不可購入意思のないいいねは不要です1度他人の手に渡っているものなので多少の使用感はあるかと思います。ご了承の上ご購入お願い致します。ご質問がある方は購入前にコメントください。購入後のイメージ違いでのクレーム・返金は対応しかねます。ビーファーストビーファBMSGbestyBE:FIRSTファンミハロマイユアマイ
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