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NEW ニンテンドー 3DS LL
商品番号 Y76574792687
商品名

NEW ニンテンドー 3DS LL
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNEWニンテンドー3DSLLライム/ブラックcolor:GREENゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo使用感は全くありません画面にはフィルムが貼ってあるので剥がすとキレイです！美品バスターズ白猫隊付きカセット読み込みに読み取りにくい時があります！何回か入れて出してをしてもらうと読み込み可能です！
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ニュースリリース : 2014年8月29日

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