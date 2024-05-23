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【真作】天台寺門宗管長大僧正俊謙/松樹千年翠/禅語/掛軸/名家伝来/AD-20
商品番号 A25667504772
商品名

【真作】天台寺門宗管長大僧正俊謙/松樹千年翠/禅語/掛軸/名家伝来/AD-20
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 7,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】天台寺門宗管長大僧正俊謙【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体に多数の糊シミあります。表装は良好です。　桐共箱付　　　　軸丈　縦　190㎝×幅　51㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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