【真作】天台寺門宗管長大僧正俊謙/松樹千年翠/禅語/掛軸/名家伝来/AD-20

【真作】【参考】天台寺門宗管長大僧正俊謙【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体に多数の糊シミあります。表装は良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 190㎝×幅 51㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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