アルセウスVstar UR ポケモンカード　ポケカ

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商品詳細
⭐️素人保管の為色あせ・傷・はげている・反り・曲がり・折れ・汚れなどあるかもしれません⭐️スリーブには入れません。元々入っていた袋に入れます。⭐️返品不可です。⭐️光の加減で色味が異なる場合があります。⭐️簡易包装での発送です⭐️気にならない方のみのご購入お願いします⭐️値下げ不可です⭐️早い者勝ちです。⭐️即購入OK！#引き出しショップのグッズ#最安値
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