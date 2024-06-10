ファイアーエムブレムif SPECIAL EDITION　＋ソフト2本

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外箱は、比較的キレイです。特典のブックは透明の袋に入ったまま保管、カードは未開封です。全体的に状態は美品です。新・紋章の謎〜光と影の英雄〜覚醒の2本は、良品レベルです。「ファイアーエムブレムifSPECIALEDITION」任天堂定価:￥9250#任天堂#ゲーム#シミュレーション#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS