ニンテンドー はたらくピクミンコレクション 全7種 コンプリート

ニンテンドーはたらくピクミンコレクションPIKMIN全7種コンプリート●赤ピクミン●青ピクミン●黄ピクミン●羽ピクミン●白ピクミン●岩ピクミン●紫ピクミン店頭でテープ留めされていたボックス商品です。お会計時にスタッフが中身の個数確認ため、テープ開封しておりますが、中の個装は開封しておりません。生産段階での色ムラや初期キズ等ある場合もございますのでご理解の上、ご購入お願いします。細かいことが気になられる方はご購入お控えくださいませ。柄はランダムになりますがニンテンドー大阪のショップ袋１枚をお付け致します(^^)メルカリ便宅急便で発送致しますが、こちらの箱が横長のため、ちょうど合う箱がありません。またサイズ60ギリギリのため、OPP袋にいれて紙袋での梱包になります。外装の箱を折り畳んでの同梱で、中をバラしてもよい場合、箱で発送可能ですので、バラして箱発送希望の場合はご購入前にご連絡くださいませ。#りりぃニンテンドー一覧はこちら#はたらくピクミンコレクション#ピクミン#任天堂#ニンテンドー※プロフィールもご確認お願いいたします(^^)



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