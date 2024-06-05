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商品詳細
紅の豚Blu-ray版です。視聴の為一度開封。その後暗所にて保管をしておりました。外側シュリンクもあります。※一部シュリンク破れあり。状態としては非常に綺麗だと思います。中古品になりますのでご理解のあるご購入をよろしくお願いします。「紅の豚('92徳間書店/日本航空/日本テレビ放送網/スタジオジブリ)」森山周一郎/加藤登紀子/宮崎駿定価:￥6800#森山周一郎#加藤登紀子#宮崎駿#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/message222227.html
http://narcologia.ru/goods/assessor673203.html
http://narcologia.ru/goods/conception202057.html
紅の豚('92徳間書店/日本航空/日本テレビ放送網/スタジオジブリ)
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