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クロスファイヤー　ファミコンソフト　箱説付
商品番号 Y19809324370
商品名

クロスファイヤー　ファミコンソフト　箱説付
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※8月25日までお値下げ中ですファミコンソフトの【クロスファイヤー】になります。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。コレクター引退に伴い出品させて頂きます。30年前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ゲームソフト#ファミコン#レトロゲーム
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