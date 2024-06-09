クロスファイヤー　ファミコンソフト　箱説付

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※8月25日までお値下げ中ですファミコンソフトの【クロスファイヤー】になります。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。コレクター引退に伴い出品させて頂きます。30年前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ゲームソフト#ファミコン#レトロゲーム