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NINTENDO SWITCH 本体
商品番号 J27495862550
商品名

NINTENDO SWITCH 本体
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ＊有機ELモデルではありません学生時代に購入したのですが、使用機会が減ったため出品致します。写真1枚目の通り、付属品1式揃っています。また、初期化後、起動することを確認しました。microSDカード(64GB/Sandisk製/クリーン済)については、おまけとして挿入状態で発送いたします。傷・汚れについて、目立った傷・汚れ等はないと思いますが、あくまで中古品となりますので多少の使用感がある場合があります。気になる方は、必要に応じて写真の追加もしますので、適宜ご確認ください。
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