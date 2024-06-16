LE SSERAFIM ktown4u ラキドロ　トレカ　ユンジン

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。LESSERAFIMANTIFRAGILE特典ポップアップストアofflineオフライン限定トレカluckydrawpop-upユンジンの出品になります。フルプロテクトケースに入れて保管しております。発送の際もそのままの状態で発送します。（LESSERAFIM2ndminialbum「ANTIFRAGILE」）保管には十分注意しておりますが、神経質な方は購入をお控えください。値下げに関しては一度お問合せください。仕事の都合により、発送までお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。#LESSERAFIM#ルセラ#チェウォン#サクラ#ユンジン#カズハ#ウンチェ#antifragile#eve#flamerises#東京#名古屋#大阪#ツアー#ツアーグッズ#韓流#ソウルコン#トレカ#中華#ペンミ#サイン会#weverse
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