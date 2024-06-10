★☆ 極 美 品 ☆★ ロックマン6 ファミコン　FC

□商品詳細□★☆極美品☆★ファミコン 希少「ロックマン6」【商品の状態】ほぼ色褪せなし！！ロックマン6ファンのコレクター向き！！暗所にて保管をしていたので、ほぼ色褪せがない状態だと個人的に思いますが、ご自身にてよく画像でご確認いただき、ご判断の上、ご購入下さい。画像掲載されているものが全てになります！！約40年位前のファミコンになりますので、汚れ・傷等があると思いますので、中古ということをご理解できる方のみご購入願います。個人保管品ですので、完璧なものをお求めな方、神経質な方はお控え下さい。バックアップ電池等の入っているカセットの場合、バックアップ電池の保証等はできませんのでご了承下さい。ファミコン本体がない為、カセットの動作確認はしていません。



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