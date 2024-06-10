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PlayStation vita
商品番号 Y69226338737
商品名

PlayStation vita
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-FiモデルホワイトPCH-2000ZA12」付属品はすべてあります。本体にシリコンケースを付けていたので傷などはございません。画面にも保護フィルムを貼ってあります。セット内容・シリコンケース・ポーチ・ソフト2本・32Gメモリーカード初期化についてですが、ダウンロードゲームが写真9枚目のように入っております。初期化すると出来なくなるで、プレイしたい方はされてよいかと思います。プレイ後に初期化をお願いします。プレイされない方はお申し付け下さい。こちらで初期化いたします。発送時はメモリーカードは本体挿入。シリコンケースも本体に装着して発送致します。なお、値下げにつきましては徐々に行いますので、ご希望の金額になりましたらご購入お願い致します。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/sci-fi875747.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement570799.html
http://narcologia.ru/goods/response567742.html

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