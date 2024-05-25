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Dカプセル　FANTASIA
商品番号 R31377684830
商品名

Dカプセル　FANTASIA
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンク品です。断捨離出品です。ほとんど遊んでいないので状態は綺麗な方だとおもいます。全種類揃っていますが、開封してありますのでジャンク品で出させて頂きます。
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