Classic NES Series:Metroid【新品未開封・GBA北米版】

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■商品説明・北米版リリース日:2004年10月26日・非常に影響力のある任天堂エンターテインメントシステムコンソール（1984年にファミコンとして日本で最初に登場）の20周年を記念してリリースされた、ゲームボーイアドバンスカートリッジの「クラシックNESシリーズ」は、オリジナルのNESゲームの正確なバージョンをプレイ用に提供しますハンドヘルドで。・「20X5」年、荒涼とした「プラネットSR388」で危険な新生物が発見されました。研究者が安全に研究のために持ち帰ることができる前に、それは宇宙海賊のグループによって盗まれます。メトロイドと名付けられたこの生命体は、不適切に使用された場合、致命的な生物兵器を作る可能性があります。・海賊の本部に侵入する試みが何度か失敗した後、銀河連邦は銀河の最高の賞金稼ぎの1人であるサムスアランを送ります。サイバネティックアーマーと腕に取り付けられたレーザーライフルで武装したサムスは、基地の迷路のような廊下をナビゲートし、海賊のリーダーであるマザーブレインを破壊する任務を負っています。■商品状態・付属品：写真か商品構成説明からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo