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ハイスクール・フリート 1〈完全生産限定版〉
商品番号 Y73200126497
商品名

ハイスクール・フリート 1〈完全生産限定版〉
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,406 円
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商品詳細

「ハイスクール・フリート1〈完全生産限定版〉」夏川椎菜/Lynn/信田ユウ定価:￥7000#夏川椎菜#Lynn#信田ユウ#CD・DVD描き下ろしSDアクリルチャーム（特典）2点になります。新品未使用ですが、初期不良や初期傷や汚れなどある場合もございますので、完璧な状態を求める方は御遠慮下さい。値下げ交渉には返信いたしません。商品説明文を理解していただき、梱包方法やお支払い方法などに問題がなければ、即購入可能です。コンビニ/ATMでのお支払いの方はお支払い予定日をメッセージにてお知らせください
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