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德化窯獅子耳花瓶
商品番号 C62259697154
商品名

德化窯獅子耳花瓶
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,460 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。※傷、スレ、汚れは有りますが、欠けやニュウはありません。サイズ口径:約10.5cm胴径:約14cm高さ:約29cm
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