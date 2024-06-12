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サクラクエスト DVD全巻セット
商品番号 R18003823186
商品名

サクラクエスト DVD全巻セット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

「サクラクエスト」のDVD全9巻セットです。こちらはレンタルアップ商品です。発送はディスクとジャケットのみとなります。#七瀬彩夏#上田麗奈#増井壮一#DVD#アニメ#お仕事アニメ#レンタル落ち#サクラクエスト#地域おこし#チュパカブラ#地方創生P.A.WORKS制作による“お仕事アニメ・シリーズ”の第3弾。就活に完敗する直前、一度働いたことのある派遣事務所から依頼され、ミニ独立国「チュパカブラ王国」の二代目国王へと就任したヒロインの奮闘を描く。この他にもレンタルアップDVDの販売をしています！下記タグから是非ご覧ください！#マーラーDVD他作品とセットで購入頂ける場合、お値引きさせて頂きます！全巻起動を確認済み！24時間以内の発送可！即購入歓迎！！
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