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BHA・THA 人工股関節置換術パーフェクト＆TKA・UKA人工膝関節置換術
商品番号 D99926486246
商品名

BHA・THA 人工股関節置換術パーフェクト＆TKA・UKA人工膝関節置換術
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【こちらの商品は裁断済みになります！】裁断済みのため、全体的に状態が悪いとしています。●書き込み：なし●折り目：なし●ヤケ、ヨレ、スレ：なし中古品、裁断済みであることをご理解の上ご検討ください。－－－－－－－－－－「BHA・THA人工股関節置換術パーフェクト」神野哲也/稲葉裕/加畑多文定価:￥14000#神野哲也#神野_哲也#稲葉裕#稲葉_裕#加畑多文#加畑_多文#本#自然／医療・薬学・健康
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