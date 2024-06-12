BHA・THA 人工股関節置換術パーフェクト＆TKA・UKA人工膝関節置換術

【こちらの商品は裁断済みになります！】裁断済みのため、全体的に状態が悪いとしています。●書き込み：なし●折り目：なし●ヤケ、ヨレ、スレ：なし中古品、裁断済みであることをご理解の上ご検討ください。－－－－－－－－－－「BHA・THA人工股関節置換術パーフェクト」神野哲也/稲葉裕/加畑多文定価:￥14000#神野哲也#神野_哲也#稲葉裕#稲葉_裕#加畑多文#加畑_多文#本#自然／医療・薬学・健康



BHA・THA 人工股関節置換術パーフェクト〜人工骨頭置換術・人工股関節全置換術の基本とコツ



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人工膝関節置換術(TKA)



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