GBA ポケットモンスター リーフグリーン ①

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商品詳細
Nintendoゲームボーイアドバンスソフトポケットモンスターリーフグリーン緑POCKETMONSTER・カートリッジ・ワイヤレスアダプタ・取扱説明書・ワイヤレスアダプタ取扱説明書・お遊びになる前に→わずかに傷あり・「ポケットモンスター ルビー・サファイアを お持ちの皆様へ・チラシソフト、ワイヤレスアダプタとも動作確認できました外箱に潰れや目立つ傷、汚れもなく状態は良いと思いますが、左側ベロにやや開閉時の折れシワがあります全体的に経年のわりに状態は良いと思いますレトロゲームにつき今後のバックアップ電池の残量については保証できませんのでご了承ください長期自宅保管のused品となりますのでご理解いただけますよう宜しくお願い致しますゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合がありますニンテンドー任天堂ポケモンPokémonGAMEBOYADVANCE
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ポケットモンスター リーフグリーン (ワイヤレスアダプタ同梱)
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