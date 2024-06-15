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GBA 新ボクらの太陽
商品番号 N25241584774
商品名

GBA 新ボクらの太陽
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 5,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイアドバンスソフト【新ボクらの太陽】箱、説明書、ハガキ付きゲーム機本体、含みません。箱ダメージあります。説明書多少折れあり。全体的に中古、並程度かと思います。・動作確認済み・ソケット式新品電池交換済み・端子メンテナンス済み※太陽ゲージ確認は雨〜雲の時に撮影しています。内部時間、修正済みです。(時計機能が含まれていますので、電池交換されていないものは、電池切れの可能性がかなり高いかと思います)箱のまま、プチプチ巻いてネコポス配送。中古という事で、ご理解願います。
http://narcologia.ru/goods/slide288487.html
http://narcologia.ru/goods/procurement219233.html
http://narcologia.ru/goods/capitation563408.html

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