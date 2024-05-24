西野カナ アルバム DVD ファンクラブ会報 グッズ 入手困難 未使用 美品

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西野カナのグッズまとめ売りですかなやん大好きでずっと西野家のファンクラブに入っていましたCD、DVDも毎回購入していてほとんど初回生産限定版で購入し、購入時のビニールに入れて大切に保管していました。今では手に入らないレアな物たくさんです！西野カナプロデュースのWestYardの香水も新品未使用でお付けします。ずっと大切に大切にしていたのですが、家族が増える事になり置き場所が限られてしまう為、大切にしていただける方にお譲りしようと思いました。総額考えるとかなりお得です、、！質問などお気軽にどうぞʕ•ᴥ•ʔ○kanayantour2011~Summer~DVD○JustLOVETour初回生産限定盤BluRay○withLOVEtour初回生産限定盤BluRay○MTVUNPLUGGED初回生産限定盤BluRay○LoveCollectionTour~pink\u0026mint~初回生産限定盤BluRay○KanayanTour2012~Arena~初回生産限定盤DVD○Lovecollection~pink~初回生産限定盤○Lovecollection~mint~初回生産限定盤○Secretcollection~RED~初回生産限定盤○Secretcollection~green~初回生産限定盤○LovePlace初回生産限定盤○thankyou,Love○toLOVE○withLOVE初回生産限定盤○涙色初回生産限定盤○Always初回生産限定盤○私たち○Believe○西野家継続特典パスポートケース○withLOVEtourペンライト○西野家会報vol.22\u002623○LOVESTORY初回生産限定盤○WestYardthespecialbox新品未使用○トリセツノート新品未使用