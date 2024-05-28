C102 アニメ風来坊 新刊 お兄ちゃんはおしまい！ おにまい セット

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商品詳細
コミックマーケット102で頒布された新刊2冊です。おにまい総作画監督修正集おにまい監督レイアウト・コンテ修正集条件が折り合わず代行キャンセルがあり出品しました。新品ではありますが、初期傷などの可能性もあるため、細かい状態が気になる方はご購入をお控えくださいませ。複数所有しているので、並行で出品する可能性があります。
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