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B'z ツアーTシャツ 8枚　未使用　未開封
商品番号 G63762922874
商品名

B'z ツアーTシャツ 8枚　未使用　未開封
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 16,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zツアーTシャツ8枚　未使用1）JUICE　2000年　サイズ不明　LかMと思います2）IT’S　SHOWTIME　Mサイズ3）ELEVEN　2001年　Mサイズ4）ELEVEN　2001年　Mサイズ5）CIRCLEOF　ROCK　2005年　Lサイズ6）SHOWCASE　2005年　Lサイズ7）MONSTERGARAGE　2006年　Lサイズ8）ツアー名忘れました。照明が凝っていたツアーです　サイズ不明すべて　未使用未開封バラ売り、値下げご容赦ください！
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