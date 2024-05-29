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- B'z ツアーTシャツ 8枚 未使用 未開封
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商品詳細
B'zツアーTシャツ8枚 未使用1）JUICE 2000年 サイズ不明 LかMと思います2）IT’S SHOWTIME Mサイズ3）ELEVEN 2001年 Mサイズ4）ELEVEN 2001年 Mサイズ5）CIRCLEOF ROCK 2005年 Lサイズ6）SHOWCASE 2005年 Lサイズ7）MONSTERGARAGE 2006年 Lサイズ8）ツアー名忘れました。照明が凝っていたツアーです サイズ不明すべて 未使用未開封バラ売り、値下げご容赦ください！
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