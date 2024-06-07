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商品詳細
ご覧頂き有り難うございます。・「マジカルフェアリーオラクルカード」箱は、写真4〜5枚目が潰れています。解説書は、写真3枚目が潰れています。カードは綺麗です。 金縁です。 返品は受け付けていません。 中古品ですので、ご理解頂ける方に、お譲り致します。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/ordering305079.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual364646.html
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