ご覧頂き有り難うございます。・「マジカルフェアリーオラクルカード」箱は、写真4〜5枚目が潰れています。解説書は、写真3枚目が潰れています。カードは綺麗です。 金縁です。 返品は受け付けていません。 中古品ですので、ご理解頂ける方に、お譲り致します。よろしくお願い致します。



マジカルフェアリーオラクルカード(日本語版説明書付)新装版 (オラクルカードシリーズ)



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