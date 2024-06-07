さらに。お値引き　園芸植物図譜　浅山英一

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商品詳細
園芸植物図譜浅山英一 著太田洋愛 二口善雄 画園芸植物2600種ボタニカルアート優しい解説植物画貴重本平凡社定価30000円凄く美しい本なので、ずっと見ていても飽きません。本を入れるケースにいたみあり。本の四角に多少の使用感。内容ページにダメージは感じられません。神経質な方はご遠慮願います。
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