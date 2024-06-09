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ジェジュン・トレジャーブック「J's LOVE and REBIRTH」
商品番号 R27864853991
商品名

ジェジュン・トレジャーブック「J's LOVE and REBIRTH」
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ジェジュン・トレジャーブック「J'sLOVEandREBIRTH」」CSI株式会社定価:￥15556#CSI株式会社#本ジェジュンが兵隊に行って戻ってきた時に出された物です。戻ってきたんだ！と思って購入したものの開けることが無いまま自宅で保存していました。何年も未開封でしたが、今回メルカリで譲渡することを決断し撮影と品質確認の為開封しましたが、汚れ等一切無くお譲りする方に喜んで頂けると思います。ぜひ、ご検討よろしくお願いします。お値段についてお困りでしたら可能な範囲で変更しますのでコメントください。※配送料金はこちらで負担
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