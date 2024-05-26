LE SSERAFIM ルセラフィム ペンライト 新品未開封 普通郵便 ...

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LESSERAFIMペンライト新品未開封普通郵便新品未開封になりますので、点灯確認をしておりません。商品の状態について初期の傷や汚れ、見落としや主観の違い等あるかと思いかますので、完璧なお品をご希望の方はご遠慮ください。また、万が一不良品だった場合でもキャンセル対応等はできませんのでご了承の上ご購入下さい。発送の際は、プチプチで梱包して水濡れ防止のビニール袋に入れて発送致しますが普通郵便での発送になります。配送中の事故や破損、郵送日数については責任を負えません。その点をご了承のうえご購入ください。匿名配送へ変更の場合プラス300円速達希望の場合プラス400円となります。購入前にコメントください。※普通郵便発送は、土日祝の郵便はお休みです。※追跡番号はございません。お気を付けください。※金曜日以降、土日祝日の購入の際は基本的に郵便局休み明けの平日発送となりますのでご了承ください。即購入可能です。値下げ不可です。宜しくお願いします。