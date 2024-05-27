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YUKI ライブ　FC限定お土産　９月１５日(金)
商品番号 U15669717405
商品名

YUKI ライブ　FC限定お土産　９月１５日(金)
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/15に行われた、YUKIのFC限定ライブのお土産です。おそらく、アクリルスタンド。使わないので、大切に使っていただける方に
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