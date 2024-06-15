内部機能障害への筋膜マニピュレーション 理論編

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「内部機能障害への筋膜マニピュレーション理論編」LUIGI/STECCO/CARLA/竹井仁定価:￥12000★序論〜第一部11ページ(計22ページ)までアンダーラインと書き込みアリ(写真5)。★カバーに小さなテープ跡があります(写真3)。どうにかとれるかもしれません。上記以外は目立つ汚れ・ヤケ等なく、読むのには問題ないと思います。状態は写真でご確認下さい。自宅保管のused本とご理解頂ける方のみご購入お願い致します。#LUIGI#STECCO#CARLA#竹井仁#本#医学者#筋膜#筋膜マニピュレーション#整体#健康#解剖学#筋膜リリース