super console X MAX 256GB

KinHankスーパーコンソールXマックス256GBモデル1台のみの入荷です。円安による影響で値上がっております。ご了承ください。動作確認と日本語表示設定をしため、一度開封しております。11万種類以上のゲームが楽しめます。superconsolexproよりも性能が遥かに高くセガサターンやドリームキャストがスムーズに動きます。アーケードゲームも多数収録。マイクロSDを抜いて起動すれば、アンドロイドTVとして使えます。YouTubeも快適に観られます。付属品HDMIケーブル １本オンオフ付きACアダプター １本コントローラー ２個リモコン １個AndroidTV9.0最新のEmuELECバージョン4.6256GB32GBROM4GBRAMCoreELEC組み込みの11万種類以上のゲーム、PSP、N64、DC、PS1、SS、NDS、N64、GBA、DC、MD、SEGAなどの多数のエミュレーターに対応4KUHD出力、H.265、HEVC、VP94KUHD



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